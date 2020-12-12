Шойгу: безграничное обаяние Гафта покорило сердца миллионов зрителей

Москва, 12 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Валентина Гафта в связи с его кончиной.

Валентин Гафт создал множество глубоких образов, сказал министр обороны Сергей Шойгу в связи с кончиной актера. Его слова распространила пресс-служба МО РФ.

«Его яркий талант, неподражаемая игра и безграничное обаяние покорили сердца миллионов зрителей. Мы сохраним самую добрую память о Валентине Иосифовиче», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны РФ назвал Валентина Гафта выдающимся деятелем отечественной культуры, блестящим актером и поэтом, «бесконечно преданным избранному делу».

Актер театра и кино Валентин Гафт скончался на 86-ом году жизни после продолжительной болезни. Он играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в «Ленкоме», а с 1969 года выступал на сцене «Современника». Среди его популярных работ роли в фильмах «Небеса Обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Мастер и Маргарита» и многие другие, писало Федеральное агентство новостей.