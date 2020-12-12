Сергей Агапкин предложил поменять подход к празднованию Нового года

В новогоднюю ночь лучше лечь спать в 21:00 и отказаться от грандиозного застолья. Такими рекомендациями с ФАН поделился Сергей Агапкин, российский врач, психолог, ведущий программы «О самом главном».

Эксперт считает, что традиционное празднование Нового года с большим количеством еды, алкоголя и посиделками до утра — уже устарело.

«Мы немножко где-то застряли. Мы родились и выросли по большей части во времена, когда был какой-то дефицит разнообразия и количества пищи. Поэтому для нас каждый праздник — это гастрономическое излишество, — продемонстрировать себе и другим, что у нас все хорошо. Мне кажется, мы уже давно все живем в ситуации, когда нормально поесть можно в любой день недели, а мы никак не перестроимся и не начнем воспринимать праздник как источник радости, а не источник проблем с пищеварением», — заявил Сергей Агапкин.

Врач предложил 31 декабря не отходить от привычного режима дня, не переедать и в целом пересмотреть отношение к встрече Нового года.

«Это какая-то бедность фантазии на тему того, чем занять новогоднюю ночь. Я бы предложил в качестве альтернативы лечь в девять вечера, встать в шесть утра и пойти на прогулку в парк, подышать свежим воздухом, походить. Если больше ночью заняться нечем, кроме как вылакать бутылку водки и съесть таз оливье, то лучше посмотреть «Спокойной ночи малыши», лечь спать, утром посмотреть запись обращения президента и пойти вести здоровый образ жизни», — поделился специалист.

Для тех, кто решит отмечать праздник по всем канонам — за большим столом с традиционными новогодними блюдами и алкогольными напитками, — Сергей Агапкин рекомендует не перебарщивать.

«Основная рекомендация — умеренность. Заменить более калорийные блюда менее калорийными, больше двигаться. От алкоголя лучше отказаться вообще. Если человек не может отказаться, то свести употребление к минимуму, который нам рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Это бокал вина, 50 граммов крепкого алкогольного напитка или бокал шампанского, то есть то, что называют минимальной дозой алкоголя», — рассказал врач.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, какие новогодние привычки, по мнению врача-терапевта Тимура Асанова, вредны для здоровья.