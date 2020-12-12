Глава Центральноафриканской Республики объявил о начале предвыборной кампании

Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выступил с обращением к гражданам республики, в котором официально объявил о начале предвыборной кампании.

Глава государства поблагодарил всех жителей Центральноафриканской Республики за их вклад в дело установления мира на всей территории страны. Он подчеркнул, что благоразумие каждого гражданина республики имеет для проведения выборов президента и депутатов законодательного собрания такое же значение, как и мирные соглашения, подписанные 6 февраля 2019 года в Банги.

Тем не менее не стоит считать, что процесс установления прочного мира в ЦАР завершён. По мнению президента, пришло время поставить общие интересы над личными. Каждый житель страны должен быть бдителен и сохранять самообладание, чтобы не поддаваться на провокации.

Фостен-Арканж Туадера выразил уверенность в том, что предстоящие выборы станут завершающим этапом национального примирения и заложат прочные основы будущего экономического процветания страны.

Все стороны должны проявить благоразумие

Президент республики отдельно обратился к представителям прессы ЦАР и настоятельно попросил их проявить свои лучшие профессиональные качества в процессе освещения хода предвыборной кампании каждого зарегистрированного кандидата. Он потребовал от них сохранять объективность и противостоять любым попыткам распространения дезинформации. По мнению главы государства, достоверные сведения станут лучшей помощью гражданам ЦАР для совершения правильного выбора.

Фостен-Арканж Туадера призвал проявить благоразумие и политическую зрелость всех кандидатов на пост президента и в депутаты законодательного собрания республики. Также глава государства напомнил им о необходимости проводить агитацию исключительно в рамках закона и чётко исполнять предписания, поступающие от Конституционного суда республики и Центральной избирательной комиссии.

Государственные учреждения делают всё, чтобы выборы были безопасными и справедливыми. Но для достижения этой цели должны прилагать свои усилия не только госслужащие и волонтёры, но и кандидаты, а также простые граждане республики.

В конце декабря граждане ЦАР определят своё будущее

«Сегодня весь мир наблюдает за нами. Эти выборы должны показать всем, что народ Центральноафриканской Республики преодолел внутренние разногласия и готов вести свою страну в светлое будущее. Я молю Господа о том, чтобы после этих выборов мы забыли о том, что на нашей земле может когда-нибудь снова заговорить оружие», – завершил своё выступление Фостен-Арканж Туадера.

Выборы президента и депутатов законодательного собрания Центральноафриканской Республики состоятся 27 декабря 2020 года. В настоящий момент их можно назвать самым свободным волеизъявлением народа в истории этого государства. Действующее правительство совместно с международными партнёрами и общественными организациями внутри страны прилагают максимум усилий для того, чтобы процесс голосования и последующий подсчёт его результатов прошёл в полном соответствии с законами республики и заложил прочные основы мирной передачи власти в республике.