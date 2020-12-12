Талызина назвала Гафта тружеником с большим чувством юмора

Москва, 12 декабря. Народная артистка Валентина Талызина высказалась о смерть актера Валентина Гафта. Она подчеркнула, что он был прекрасным человеком с большим чувством юмора.

Гафт, по ее мнению, полностью отдавал себя работе, и считался настоящим тружеником. Артист обладал огромным талантом, сказала собеседница ФАН.

«Умер великий артист, большой труженик, прекрасный человек с большим юмором. Каждая роль его была заметна. Он был одним из создателей и столпов театра «Современник», очень жалко, погиб талантливый человек», — заявила Талызина.

По ее словам, они вместе начинали в театре Моссовета. В те далекие годы Гафт еще был вовсе не таким серьезным, как позднее. В начале творческой карьеры он играл в футбол и напоминал «раздолбая». Становление «серьезного Гафта» началось после того, как актер перешел в театр «Современник», добавила артистка.

Трагическую новость о смерти 85-летнего Гафта прокомментировал и режиссер Владимир Бортко. По его словам, актера отличали талант и требовательность к себе, карьере и событиям в жизни.