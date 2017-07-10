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12 декабря
Всеми любимые роли Валентина Гафта
Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Валентин Гафт — олицетворение эпохи и любимец зрителей. На счету Гафта сотни ролей, но все его образы яркие и запоминающиеся. ФАН собрал самые известные фильмы с участием Валентина Гафта.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в семье военного. Еще в школе он стал выступать на сцене, а после ее окончания тайком от родителей подал документы в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. В «Щуке» Гафту отказали, а вот в МХАТ он поступил с первой попытки.
Актер дебютировал на сцене театра имени Моссовета в 22 года, затем перешел в Московский драматический театр (ныне театр на Малой Бронной), но и его оставил ради театра имени Ленинского Комсомола — «Ленком». В 1969 году Гафт попал в «Современник», где выступал вплоть до 2013 года. В 1956 году Гафт впервые снялся в фильме — его дебютной картиной стало «Убийство на улице Данте».
«Гараж»
Картина «Гараж» режиссера Эльдара Рязанова вышла в свет в 1979 году. Гафт сыграл одну из главных ролей в трагикомедии — председателя правления кооператива, ветеринара Сидорина. По сюжету фильма, на собрании членов гаражного кооператива выясняется, что надо исключить несколько человек, и сотрудникам предстоит решить, кто же останется без гаража. Столкнувшись с дилеммой, коллеги начинают «топить» друг друга ради гаража. Яркая внешность Гафта, его голос и фразы, ставшие крылатыми, сделали Сидорина особенно запоминающимся персонажем.
«Небеса обетованные»
Трагикомедия Эльдара Рязанова появилась в 1991 году. События картины разворачиваются на московской свалке, а главные герои фильма — нищие. Гафт исполнил роль главы нищих Дмитрия Логинова по прозвищу «Президент», заявлявшего о своей связи с инопланетянами и уверенного, что все бездомные скоро улетят на другую планету.

Несмотря на захватывающий сюжет и шутливые диалоги, фильм оставляет довольно сильный отпечаток, поскольку повествует о судьбе людей, которые остались не нужны на этой земле.

«О бедном гусаре замолвите слово»
В фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово» роль полковника Покровского писалась специально для Валентина Гафта. Актер предстал в образе командира гусарского полка, печального и опытного. Романс Покровского — одна из наиболее ярких сцен в фильме.
«Мастер и Маргарита»
Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова режиссера Юрия Кары появилась на экранах в 1993 году. Валентин Гафт исполнил роль Воланда — самого Сатану в образе иностранца, пожаловавшего в Москву со своей свитой. Выдающийся актерский состав помог режиссеру Каре по-новому взглянуть на вечный роман.
«12»
Картина Никиты Михалкова вышла в 2007 году и по праву считается одной из лучших в современном российском кинематографе. В фильме «12» Гафт исполнил роль интеллигента-еврея, чей отец прошел через сталинские лагеря из-за любви к красавице-литовке.

Сюжет фильма построен вокруг суда над 18-летним чеченским юношей, обвиняемом в убийстве своего приемного отца. Присяжным нужно решить, виноват ли парень или нет.
В субботу, 12 декабря, супруга Гафта Ольга Остроумова сообщила, что артист скончался после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. В театре «Современник» подтвердили информацию о смерти народного артиста РСФСР. Церемония прощания с Гафтом состоится в «Современнике», артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Автор: Анна Ковалева