Всеми любимые роли Валентина Гафта

Картина «Гараж» режиссера Эльдара Рязанова вышла в свет в 1979 году. Гафт сыграл одну из главных ролей в трагикомедии — председателя правления кооператива, ветеринара Сидорина. По сюжету фильма, на собрании членов гаражного кооператива выясняется, что надо исключить несколько человек, и сотрудникам предстоит решить, кто же останется без гаража. Столкнувшись с дилеммой, коллеги начинают «топить» друг друга ради гаража. Яркая внешность Гафта, его голос и фразы, ставшие крылатыми, сделали Сидорина особенно запоминающимся персонажем.