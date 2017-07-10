Всеми любимые роли Валентина Гафта

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в семье военного. Еще в школе он стал выступать на сцене, а после ее окончания тайком от родителей подал документы в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. В «Щуке» Гафту отказали, а вот в МХАТ он поступил с первой попытки.

