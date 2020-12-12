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Британский чиновник похвалил реформаторов за обесценивание валюты Судана

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Британский чиновник похвалил реформаторов за обесценивание валюты Судана

Центральное статистическое бюро Республики Судан опубликовало данные, согласно которым за ноябрь 2020 года уровень инфляции в стране составил 254,34%.

Исходя из данных отчёта, разница с аналогичным показателем за октябрь месяц составляет 25%, что говорит о постоянном ускорении темпов обесценивания суданской валюты. Одним из факторов резкого скачка инфляции в ноябре стало решение переходного правительства республики об отмене топливных субсидий и очередном подъёме цен на товары первой необходимости.

Постоянный рост цен и неуклонное снижение реальных доходов населения Судана не прекращается с момента свержения бывшего президента республики Омара аль-Башира в апреле 2018 года. В первые месяцы после смены режима экономические проблемы можно было оправдать временными трудностями, связанными с формированием нового управленческого аппарата и проведением реформ. Однако после полутора лет под руководством «демократического» правительства ситуация в стране продолжает ухудшаться не только в экономическом, но и в социальном плане.

Новая власть под давлением международных валютных организаций постоянно шла на непопулярные меры для того, чтобы получать от них финансовую помощь. Но такая политика не показала себя эффективной и стала очередным поводом для регулярных протестов и масштабных акций гражданского неповиновения.

Не может не вызывать удивления тот факт, что постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд высоко оценивает работу временного правительства республики. В своём выступлении госпожа Вудворд заявила, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдок и его правительство успешно провели ряд важных реформ. Среди которых она особо отметила именно отмену субсидий на топливо.

Британский чиновник похвалил реформаторов за обесценивание валюты Судана

При этом Барбара Вудворд заверила правительство Судана в том, что поддержка Международного валютного фонда и Всемирного банка позволит республике выйти из затянувшегося кризиса.

Важно отметить, что своё заявление представитель Великобритании в ООН сделала практически в тот же день, когда был опубликован доклад МВФ, в котором эксперты организации подвергли резкой критике меры, принятые правительством Судана для восстановления экономики. Более того, специалисты Международного валютного фонда прямо выразили свою уверенность в том, что при сохранении текущего экономического курса, ситуация в стране будет только ухудшаться.

В сложившейся обстановке возникает вопрос о том, какие именно цели преследует Великобритания, одобряя действия переходного правительства Судана, которые самым пагубным образом сказываются на экономике страны в целом и на благосостоянии её граждан в частности?

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