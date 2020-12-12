Британский чиновник похвалил реформаторов за обесценивание валюты Судана

Центральное статистическое бюро Республики Судан опубликовало данные, согласно которым за ноябрь 2020 года уровень инфляции в стране составил 254,34%.

Исходя из данных отчёта, разница с аналогичным показателем за октябрь месяц составляет 25%, что говорит о постоянном ускорении темпов обесценивания суданской валюты. Одним из факторов резкого скачка инфляции в ноябре стало решение переходного правительства республики об отмене топливных субсидий и очередном подъёме цен на товары первой необходимости.

Постоянный рост цен и неуклонное снижение реальных доходов населения Судана не прекращается с момента свержения бывшего президента республики Омара аль-Башира в апреле 2018 года. В первые месяцы после смены режима экономические проблемы можно было оправдать временными трудностями, связанными с формированием нового управленческого аппарата и проведением реформ. Однако после полутора лет под руководством «демократического» правительства ситуация в стране продолжает ухудшаться не только в экономическом, но и в социальном плане.

Новая власть под давлением международных валютных организаций постоянно шла на непопулярные меры для того, чтобы получать от них финансовую помощь. Но такая политика не показала себя эффективной и стала очередным поводом для регулярных протестов и масштабных акций гражданского неповиновения.

Не может не вызывать удивления тот факт, что постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд высоко оценивает работу временного правительства республики. В своём выступлении госпожа Вудворд заявила, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдок и его правительство успешно провели ряд важных реформ. Среди которых она особо отметила именно отмену субсидий на топливо.

При этом Барбара Вудворд заверила правительство Судана в том, что поддержка Международного валютного фонда и Всемирного банка позволит республике выйти из затянувшегося кризиса.

Важно отметить, что своё заявление представитель Великобритании в ООН сделала практически в тот же день, когда был опубликован доклад МВФ, в котором эксперты организации подвергли резкой критике меры, принятые правительством Судана для восстановления экономики. Более того, специалисты Международного валютного фонда прямо выразили свою уверенность в том, что при сохранении текущего экономического курса, ситуация в стране будет только ухудшаться.

В сложившейся обстановке возникает вопрос о том, какие именно цели преследует Великобритания, одобряя действия переходного правительства Судана, которые самым пагубным образом сказываются на экономике страны в целом и на благосостоянии её граждан в частности?