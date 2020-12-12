Футболисты «Сочи» и «Спартака» почтят память Гафта минутой молчания

Сочи, 12 декабря. Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между клубом из Краснодарского края и московским «Спартаком» начнется с минуты молчания в память о Валентине Гафте.

Пресс-служба Российской Премьер-лиги сообщила, что перед началом поединка между «Сочи» и «Спартаком» состоится минута молчания в память о скончавшемся в 85-летнем возрасте Валентине Гафте. Народный артист РСФСР ушел из жизни 12 декабря. Гафт был известным болельщиком столичного клуба.

Игра в Сочи станет для команд предпоследней в календарном году. После 17 туров в активе «Спартака» 35 очков. Столько же баллов у лидирующего «Зенита». Сочинский клуб пока набрал 27 очков.

Ранее ФАН информировало о месте похорон Валентина Гафта. Перед этим в московском театре «Современник» пройдет церемония прощания с актером.