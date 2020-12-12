Слова Валентина Гафта о любви покорили сердца россиянок

Москва, 12 декабря. Пользователи социальной сети Instagram вспомнили слова умершего народного артиста России Валентина Гафта о любви.

Во время одного из эфиров артист рассказал, что был влюблен в девушку, однако у нее был другой парень. Гафт каждый раз заходил во двор, где жила возлюбленная, и смотрел в ее окно.

Артист вспоминал, что возле дома девушки было футбольное поле, куда он ходил играть. Ее взгляд наполнял Гафта силой и желанием забивать мячи.

«Когда она смотрела, я играл, как Пеле», — говорил артист.

Однако после того, как она отходила от окна, Валентину Гафту даже не хотелось ходить. По мнению умершего артиста — это была любовь.

Пользователи Сети, увидев видеозапись с артистом, написали, Гафт был великим человеком и актером.

«Это самое милое, что может быть!» — написала пользователь Марина.

Комментаторы также выразили соболезнования в связи со смертью великого культурного деятеля.



Федеральное агентство новостей сообщало, что советский актер Валентин Гафт сыграл более 200 ролей в театре и кино. Его коллеги выражают соболезнования родным и близким артиста.