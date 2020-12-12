Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Михалков поразился умению покойного Гафта сохранять наивность при остром уме

Михалков поразился умению покойного Гафта сохранять наивность при остром уме

Москва, 12 декабря. Режиссер Никита Михалков назвал смерть Валентина Гафта невосполнимой потерей и признался, что его всегда поражала противоречивая личность актера.

В течение своей долгой жизни народный артист прошел через множество закулисных интриг и повидал разных людей из актерской среды, заявил Михалков. Он добавил, что при этом Гафту удалось сохранить свой открытый, наивный взгляд на мир, доверчивость и беззащитность. Ничего не смогло ожесточить великого актера и режиссера, даже его собственный ум.

«Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником», — удивился Михалков.

Он отметил, что нечего и говорить о «грандиозном» таланте актера — он не подлежит никакому обсуждению. Такой мастер, как Валентин Гафт, попросту незаменим, заключил режиссер в беседе с РБК.

О смерти знаменитости ранее высказался Сергей Безруков. Актер рассказал, что узнал о Гафте во время совместной работы над фильмом «Млечный путь».

Новости партнеров