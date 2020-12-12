Михалков поразился умению покойного Гафта сохранять наивность при остром уме

Москва, 12 декабря. Режиссер Никита Михалков назвал смерть Валентина Гафта невосполнимой потерей и признался, что его всегда поражала противоречивая личность актера.

В течение своей долгой жизни народный артист прошел через множество закулисных интриг и повидал разных людей из актерской среды, заявил Михалков. Он добавил, что при этом Гафту удалось сохранить свой открытый, наивный взгляд на мир, доверчивость и беззащитность. Ничего не смогло ожесточить великого актера и режиссера, даже его собственный ум.

«Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником», — удивился Михалков.

Он отметил, что нечего и говорить о «грандиозном» таланте актера — он не подлежит никакому обсуждению. Такой мастер, как Валентин Гафт, попросту незаменим, заключил режиссер в беседе с РБК.

О смерти знаменитости ранее высказался Сергей Безруков. Актер рассказал, что узнал о Гафте во время совместной работы над фильмом «Млечный путь».