Задержание пьяного водителя под Киевом закончилось перестрелкой десятков человек

Избиение полицейского и перестрелка со спецназом произошли в Белоцерковском районе Киевской области 10 декабря. Об этом сообщает «Русская Весна».

Двое патрульных остановили машину с пьяным водителем, после чего приступили к оформлению соответствующего протокола. В ходе этого процесса на место подъехали два автомобиля, из которых вышли около десятка мужчин. Они приступили к оскорблениям, а затем — к избиению одного из полицейских. Его коллега в то время невозмутимо продолжал заполнять бумаги в салоне автомобиля.

Через некоторое время появился отряд КОРД, с которым бандиты вступили в перестрелку. Двое злоумышленников оказались задержаны, остальные сейчас разыскиваются.

Ранее украинские эксперты отметили недееспособность собственных правоохранительных органов ввиду волны преступлений, накрывших страну в последние годы. По их мнению, для того, чтобы сбить ее, власть должна предпринять немедленные и решительные меры. Но она предпочитает делать вид, что ничего не происходит, и слушать успокаивающие доклады руководства МВД.

Перестрелка между двумя бандами маршрутчиков в киевском микрорайоне Бровары, случившаяся 29 мая, вызвала небывалый общественный резонанс на Украине, эхо которого слышно до сих пор. Как считают аналитики, разборка в жилом районе с применением десятков единиц огнестрельного оружия наглядно продемонстрировала и власти, и простым украинцам уровень общего хаоса, который охватывает страну.

Больше всего шокировал и напугал граждан тот факт, что подобные перестрелки уже вышли за рамки скрытых криминальных разборок. Даже лихие бандиты 1990-х, как правило, устраивали свои стычки где-то за городом, в безлюдных местах. А нынешние отморозки не постеснялись начать войну прямо посреди жилых кварталов, указывают эксперты.