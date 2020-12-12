Олешко вспомнил о работе с Гафтом в «Современнике»

Москва, 12 декабря. Актер Александр Олешко рассказал о совместной работе с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в театре «Современник», творческих встречах и чтении стихов.

Известный актер, театральный режиссер и писатель скончался 12 декабря. Олешко поблагодарил Гафта за партнерство и дружбу, уроки, наставления, роли и удивительные стихотворения.

Олешко отметил, что играл вместе с великим актером в «Современнике» в трех спектаклях: «Трудные люди», «Вишневый сад», «Балалайкин и Ко». Кроме того, артисты не раз встречались на телевидении, а на гастроли ездили в одном купе и до утра читали стихи.

Олешко вспомнил, что в свое время вел юбилейный вечер Гафта в театре.

«Но самое удивительное в моей жизни: иногда мне ночью звонил Гафт! К этому факту я так и не привык, не смог осознать до конца», — поделился он в Instagram.

Актер вспомнил, что месяц назад в телефонном разговоре с актрисой Ольгой Остроумовой, женой Гафта, передавал артисту привет.

«Светлая память», — заключил он.

Гафт ушел из жизни в возрасте 85 лет. На следующей неделе с ним простятся в «Современнике» и похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер активно снимался в кино и за вклад в развитие театрального искусства получил множество наград. Фильмы с его участием стали всенародно любимыми.