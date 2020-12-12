Я отправлюсь в рай: криптографы перевели послание серийного убийцы Зодиака

Американские любители-криптографы расшифровали послание, созданное серийным убийцей Зодиаком полвека назад. Маньяк, чья личность до сих пор не установлена, терроризировал Северную Калифорнию в конце 60-х годов. Как утверждал он сам, на его счету находятся 37 жизней. Загадочный текст был отправлен им в газету San Francisco Chronicle в 1969 году, о чем сообщает India Today.

Веб-дизайнер из США Дэвид Оранчак приступил к расшифровке в 2006 году. В этом ему помогали математик из Австралии Сэм Блэйк и логист из Бельгии Ярл Ван Эйкке. По словам троицы, послание включает в себя хвастовство и насмешки над властями без каких-либо реальных подсказок о личности убийцы.

«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня... Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, ведь у меня теперь достаточно рабов для работы на меня. Мне нравится убивать, потому что это так весело», — сообщил маньяк.

Очевидно, здесь неизвестный имеет в виду, что жертвы должны были служить ему в загробной жизни.

Ранее ФАН рассказывал, что осужденная за жестокое убийство беременной женщины американка Лиза Монтгомери будет казнена 12 января 2021 года. Предыдущей датой осуществления приговора являлось 8 декабря, однако заражение адвокатов коронавирусом предопределило отсрочку.

Обвиняемая совершила преступление в далеком 2004 году в провинциальном городке Скидмор, штат Миссури. Женщина вломилась в дом 23-летней Бобби Джо Стиннетт, которая в тот момент была на 8 месяце беременности. Монтгомери при помощи веревки задушила женщину, после чего ножом для чистки овощей вырезала из утробы плод, с которым и покинула помещение.