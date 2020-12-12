Медведев отметил вклад Валентина Гафта в развитие российской культуры

Москва, 12 декабря. Смерть народного артиста России Валентина Гафта стала невосполнимой утратой для всех граждан. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как стало известно, великий культурный деятель скончался на 86-м году жизни. На фоне трагического события Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким актера, отметив высокий вклад Гафта в развитие отечественной культуры.

«Его уход — это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас», — заявил политик.

Медведев подчеркнул, что Валентин Гафт мог сыграть в любом жанре. Он не разделял роли на главные и второстепенные. Миллионы граждан знают и любят кинокартины с участием знаменитого артиста.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Валентин Гафт сыграл более 200 ролей в театре и кино.