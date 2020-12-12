Американские оружейники объяснили, почему пулемет Калашникова лучше его автомата

Американские оружейники уверены, что автомат, созданный Михаилом Калашниковым, является далеко не самым совершенным его изобретением. Гораздо более продвинутой работой, по их мнению, оказался ПКМ, широко используемый во многих странах мира и по сей день. Об этом сообщает The National Interest.

ПКМ иногда описывают как «АК, перевернутый вверх дном и с другим калибром», что не совсем верно. Пулемет оснащен газовым регулятором, который позволяет уменьшить отдачу, в отличие от знаменитого автомата. Система безопасности тяжелого детища Калашникова также гораздо более эргономична, чем у АК, у которого для снятия с предохранителя необходимо убрать кисть с рукояти. Пулемет же можно перевести в огневой режим, просто совершив движение большим пальцем, не отнимая руки.

Советский ПКМ необычайно легок — всего 7,5 килограмма против 11-килограммового FN MAG и даже FN Minimi 7,62 Mk3 и M60 E6, весящих 8,8 и 9,3 кг соответственно.

Придя на замену РПК-74, пулемет Калашникова получил лишь несколько модификаций за пятьдесят лет. Одной из них является возможность быстрой смены ствола, а также принудительное воздушное охлаждение.

Напомним, что ПК и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов экземпляров, состоящих на вооружении 50 иностранных армий.

В середине февраля 2019 года российские вооруженные силы приступили к тестированию нового ручного пулемета Калашникова РПК-16. Испытания назначили на базе Московского высшего общевойскового командного училища.