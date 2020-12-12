Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта

Москва, 12 декабря. Артист Валентин Гафт обладал ярким, самобытным талантом и особенной энергетикой, сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Телеграмма с соболезнованиями от Матвиенко направлена в театр «Современник». Председатель СФ выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России Валентина Гафта.

По ее словам, смерть Гафта стала огромной утратой для российской культуры. Артист был искренним на сцене, в фильмах, стихах и острых эпиграммах, отметила Матвиенко. Все роли Гафта сыграны уникально и неповторимо, а его творчество удостоено государственными наградами.

«Мы никогда его не забудем. Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким», — сказала Валентина Матвиенко.

Артиста Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Актера Гафта не стало 12 декабря, сообщало Федеральное агентство новостей.