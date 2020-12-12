Малькевич анонсировал важную инициативу после громкого убийства в Армавире

Необходимо, чтобы деструктивный контент в социальных сетях в кратчайшие сроки после его публикации блокировался. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Вчера всю российскую общественность ошарашила новость из города Армавир в Краснодарском крае, где мужчина жестоко расправился с сожительницей и ее несовершеннолетним братом. О своих преступлениях он рассказал в социальных сетях.

Преступник прислал шокирующие фотографии и видео администрации канала в Telegram «Плохие новости». Явно не испытывая особых угрызений совести, мужчина указал, что девушка изменяла ему, потратила впустую его лучшие годы и вообще собиралась с ним расстаться. Ревнивец нанес возлюбленной многочисленные ножевые ранения. Не удалось спастись и девятилетнему брату убитой. В ролике после рассказа о взаимоотношениях с жертвой мужчина хладнокровно объявил, что в ближайшие минуты убьет и ее брата, а также признался, хочет свести счеты с жизнью.

Александр Малькевич на своем канале в Telegram выразил мнение по поводу этой чудовищной истории. Он считает, что такой контент должен сразу же удаляться, поскольку «большим сегментом аудитории каждой социальной сети являются дети».

«Крайне важно, чтобы деструктивный контент (к которому относится и данный видеоролик) максимально быстро блокировался, алгоритмы социальных сетей, модераторы должны автоматически и практически молниеносно реагировать, препятствовать распространению и передавать информацию в правоохранительные органы. Сцены насилия и жестокости не должны по умолчанию получать возможность распространения и набора просмотров в Сети», — написал Малькевич.

Эксперт отметил, что количество деструктивного контента в Интернете увеличилось настолько, что платформы уже не в состоянии без вмешательства государства справляться с «потоком опасного и запрещенного контента».

«Государству необходимо разработать единые и прозрачные правила модерации для всех действующих на территории РФ интернет-платформ. Если контент все-таки обходит фильтры площадки, интернет-ресурс обязан предотвратить его дальнейшее распространение и удалить», — призвал глава ФЗНЦ.

Малькевич уверен, что за подобный контент наказывать нужно не только его создателей, но и интернет-ресурсы, распространяющие его.

«Государство должно вести активную борьбу не только с нарушениями, но наказывать интернет-платформы за неисполнение требований по удалению противоправного, деструктивного контента и другой потенциально опасной информации. Именно поэтому в первом чтении уже принят проект закона о штрафах за неудаление запрещенной информации с сайтов», — написал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что признавшийся в двойном убийстве в Армавире Акшин рос импульсивным ребенком и нередко проявлял агрессию. Об этом рассказали его приятели. С их слов, в подростковом возрасте юноша поджег бомжа. Предположительно, мужчина расправился с женщиной и ребенком из-за тяжелой депрессии.