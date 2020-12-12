В Бразилии два налетчика ограбили магазин и скрылись верхом на коне

Вооруженное ограбление верхом на коне совершили налетчики в бразильском штате Пернамбуку в минувший четверг. В то время, как один из преступников грабил магазин, напарник ожидал его верхом на транспортном средстве. Управившись менее чем за полминуты, бандиты скрылись. Полиции не удалось поймать грабителей по горячим следам. Об этом сообщают Вести.Ru.

В начале декабря в Бразилии была зафиксирована вспышка криминала. Однотипные вооруженные нападения произошли в городах Араракуаре, Крисиуме и Камете.

Бандиты выбирали одинаковые цели: банки, магазины и сберкассы в провинциальных городах с населением не более 250 тысяч человек, удаленных от столиц штатов на 150-200 километров, где сосредоточены основные силы полиции.

Во всех случаях наблюдалась одна и та же последовательность действий: пока одна часть налетчиков атаковала полицейский участок, другая отключала центр города от электричества и грабила банки. Все мероприятия длились не более двух часов, чтобы исключить столкновение с подкреплением сил правопорядка. После этого преступники блокировали дороги и скрывались на катерах.

Все банды были тяжело вооружены. Преступники располагали армейскими автоматами, пулеметами калибра 12,7 миллиметров, а также снайперскими винтовками. На нападавших была форма, похожая на экипировку спецподразделений военной полиции.

Во всех случаях грабители пользовались «живыми щитами»: в Араракуаре в заложниках оказался один мирный житель, в Крисиуме — шестеро, а в Камете — несколько десятков.

Ранее ФАН рассказывал о том, как встреча двух любительских футбольных команд в мексиканском штате Гуанахуато закончилась расстрелом спортсменов. 7 декабря к празднующим на трибунах игрокам подъехали несколько машин с вооруженными людьми, после чего прогремело несколько взрывов и началась стрельба, продолжавшаяся около минуты.

Многим из присутствующих на стадионе удалось укрыться на близлежащем кладбище, однако четверо футболистов погибли, и еще трое получили тяжелые ранения.