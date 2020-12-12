Стало известно о наследстве скончавшегося Валентина Гафта

Москва, 12 декабря. Вопрос о владельце имущества, которое принадлежало народному артисту РСФСР Валентину Гафту, скончавшемуся в субботу, остается открытым.

Перечень наследства и сам факт наличия завещания сейчас уточняются, но есть вероятность, что Ольга Остроумова переписала все на себя еще до смерти супруга. Издание «Дни.ру» отмечает, что артистка поступила так, якобы узнав о желании внебрачного сына Гафта — Вадима Никитина — завладеть частью имущества.

Наследник родился от художницы Елены Никитиной в 1971 году после короткого романа, причем сам Гафт узнал об этом только через три года. Затем мама увезла мальчика в Бразилию, где обосновалась ее сестра, вышедшая замуж за иностранца. Интересно, что Вадим пошел по стопам отца и работает в бразильском театре. Сам Валентин Иосифович старался ему помогать.

Между тем друг Гафта назвал Остроумову меркантильным человеком, которого волнуют лишь деньги. По его убеждению, Вадим, как единственный ребенок великого артиста, имеет право претендовать на наследство.

Гафт скончался на 86-м году жизни. Соболезнования Ольге Остроумовой уже выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что артист был ярким и необыкновенно талантливым человеком, поэтом с уникальным чувством слова.