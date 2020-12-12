Эксперт оценил пользу пищевых добавок для защиты женщин от COVID-19

Явление, при котором пищевые добавки помогают женщинам в защите от COVID-19 лучше, чем мужчинам, может быть связано с особенностями работы организма. Об этом в беседе с ФАН сообщил доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Комментируя итоги исследования британских ученых о разнице в укреплении иммунитета у представителей разных полов, собеседник Федерального агентства новостей допустил возможность такого явления.

«Могу предположить, что это может быть связано с особенностями обмена веществ», — сказал эксперт.

По его словам, специалистам стоило обратить внимание не только на COVID-19, но и на повышение устойчивости людей к другим вирусам и бактериальным заболеваниям. Аграновский также добавил, что, несмотря на возможную разницу в эффекте, хорошее питание и прием пищевых добавок, в частности витаминов, полезен и для мужчин, и для женщин. Впрочем, доктор биологических наук выделил и другое важное правило для периода пандемии.

«Поменьше появляться в общественных местах — важнее любой диеты», — подытожил Алексей Аграновский.

Ранее СМИ сообщили, что специалисты Королевского колледжа Лондона провели исследование. Участие в эксперименте приняли порядка 1,5 млн человек. В ходе подведения итогов эксперты пришли к выводу, что женщины, которые укрепляли свой иммунитет приемом мультивитаминного комплекса, витамина D, жирных кислот омега-3 и пробиотиков, имели меньший риск инфицирования COVID-19 в сравнении с теми, кто не поддерживал свой организм таким способом. Внимание медиков привлек и тот момент, что такой положительный эффект от добавок выявлен только среди женщин.