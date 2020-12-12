Авиакомпания Al-Buraq Air возобновляет перелеты между восточной Ливией и Тунисом

Бенгази, 12 декабря. Авиасообщение между городом на северо-восточном побережье Ливии и Тунисом возобновят в начале следующей недели.

На официальной странице в Facebook сообщается, что авиакомпания Al-Buraq Air намерена осуществлять три рейса в неделю между аэропортами Бенин (Бенгази) и Карфаген (Тунис). Предположительно, первый вылет состоится в понедельник.

Администрация ливийской воздушной гавани уточнила, что перед полетом все пассажиры обязаны предъявить справку об отрицательном результате теста на COVID-19, срок действия которой составляет 72 часа. При ее отсутствии путешественников не пустят на борт самолета.

Восстановить авиасообщение удалось благодаря соглашению о постоянном прекращении огня в Ливии, подписанному 23 октября 2020 года по итогам переговоров Совместного военного комитета в формате «5+5» в столице Швейцарии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компания Global Air запустит два рейса в сутки между аэропортами Митига (Триполи) и Бенин.