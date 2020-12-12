Сергей Безруков назвал Гафта потрясающей личностью

Москва, 12 декабря. Артист Валентин Гафт был великим человеком и потрясающей личностью, сказал художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков.

По его словам, после гастролей Валентин Гафт часто читал потрясающие стихи, но некоторые из них уже забывал. Актеры вместе снимались в фильме «Млечный путь», и Сергей Безруков гордится, что успел поработать с Гафтом, который очень хорошо к нему относился.

Артист также опроверг информацию, что Гафт писал на него эпиграммы. Безруков признался, что если бы Гафт написал на него эпиграмму, то он очень бы этим гордился.

Гафт скончался 12 декабря после продолжительной болезни. Ему было 85 лет, писало Федеральное агентство новостей.