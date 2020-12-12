Президент Белоруссии выразил соболезнования близким Валентина Гафта

Минск, 12 декабря. Народный артист РСФСР Валентин Гафт сумел покорить сердца миллионов граждан.

Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко после смерти культурного деятеля.

Как стало известно, популярный советский артист скончался на 86-м году жизни из-за продолжительной болезни. Александр Лукашенко принес соболезнования близким людям актера, передает пресс-служба лидера.

Глава государства заявил, что творчество Гафта хорошо известно жителям Республики Беларусь. Артист добился настоящего успеха и завоевал сердца миллионов граждан благодаря уникальному таланту. Всенародную любовь и уважение со стороны профессионалов артист завоевал благодаря работоспособности, подчеркнул президент.

Федеральное агентство новостей писало, что ранее соболезнования выразил историк моды Александр Васильев. Он почтил его память пронзительным стихотворением.