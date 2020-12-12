Ливийские парламентарии рассказали о негативных последствиях военной экспансии Турции

Тобрук, 12 декабря. Депутаты Палаты представителей Ливии осудили вмешательство Турции в политический процесс страны, сообщило издание Asharq Al Awsat.

Член Комитета обороны и национальной безопасности Али Тикбали заявил, что Анкара готова помешать любым дипломатическим инициативам в североафриканской стране. По его мнению, республика не ограничивается срывом форума в Тунисе и планирует повлиять на военные переговоры в формате «5+5».

Парламентарий осудил незаконное вторжение турецкого корабля Mabrouka в береговое пространство Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако Тикбали отметил, что это не первая и не последняя провокация.

Он подтвердил, что Правительство национального согласия под руководством Анкары готовится к военной атаке. Напомним, что Турция перебрасывает для ПНС иностранных наемников и технику, нарушая запрет Совбеза ООН на поставки оружия.

Тикбали заявил, что Анкара также пытается укрепиться в регионе с помощью запрещенной на территории РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1. Экстремисты уже обсуждали с членом западной части Палаты представителей Ливии свержение Агилы Салеха с должности руководителя ведомства в Тобруке.

Парламентарий подчеркнул, что «увольнение» позволило бы Турции контролировать законодательную и исполнительную власть Ливии. Председатель Комитета обороны и национальной безопасности Таляль Майхуб также негативно высказался относительно агрессивных действий республики в североафриканской стране.

Он уточнил, что ливийский народ находится в постоянном ожидании нападений со стороны Анкары. Политик считает, что хаос необходим ей для захвата контроля над добычей и экспортом нефти в регионе.

Ранее ФАН сообщал, что Турция перебросила 12 истребителей F-16 на территорию авиабазы Аль-Ватыя, подконтрольную ПНС. С помощью переоборудования спецобъекта в военный аэродром государство планирует укрепить влияние в Ливии и совершить атаку на другие державы.

1 Организация запрещена на территории РФ.