Дмитриева не согласна с Дерипаской: рост цен на продукты не связан с кредитом

Санкт-Петербург, 15 декабря. В чем причины роста цен на продукты? Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Ранее в своем Telegram-канале предприниматель Олег Дерипаска написал свое мнение о росте цен.

«Было бы удивительно, если бы они (цены. — Прим. ФАН) не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», — подчеркнул российский предприниматель.

Как полагает Дерипаска, нужно предоставлять аграрному сектору деньги под такой же процент, как в Европе или США, что приведет к снижению роста цен на продукты.

«Я считаю, что кредит у России большой, но в данной ситуации рост цен не связан с ним. Рост цен связан с дешевизной рубля. Это действительно выступило в качестве драйвера экономического роста сельскохозяйственной продукции», — сообщила Оксана Дмитриева, подчеркнув, что российская продукция в силу дешевого рубля стала более конкурентоспособной на мировом рынке.

По словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, еще одна причина экспорта сельхозпродукции России — неурожай в некоторых странах. Коронавирус сыграл роль в сокращении объемов сельхозпродукции во многих государствах, поэтому, по словам Оксаны Дмитриевой, в данной ситуации кредиты — не причина роста цен на продукты.