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Васильев почтил память Валентина Гафта пронзительным стихотворением актера

Васильев почтил память Валентина Гафта пронзительным стихотворением актера

Москва, 12 декабря. Историк моды и телеведущий Александр Васильев отреагировал на смерть актера и режиссера Валентина Гафта. Он почтил память артиста его известным стихотворением.

Ведущий передачи «Модный приговор» опубликовал архивный снимок Гафта и дополнил его пронзительным строчками. Другие слова не понадобились, стихотворение говорит само за себя. Произведение артиста посвящено неизбежности судьбы и ничтожности человека на фоне Вселенной.

«Мы — лишь точки мирозданья,
Чья-то тонкая резьба,

Наш расцвет и угасанье
Называется — судьба», — написал поэт.

Фанаты почтили память актера теплыми словами и рассказали о своих чувствах при прочтении стихотворения. Вместе с Гафтом, по словам подписчиков, уходит целая великая эпоха.

«Спасибо за напоминание! Здесь все и мудро, и вечно, и прекрасно, и безнадежно...»;

«Обожаю его творчество... Написано просто и очень проникновенно»;

«Сколько их уже ушло! Люди эпохи! Вечная память!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Еще одно стихотворение Гафта вспомнила телеведущая Тина Канделаки. Она одной из первых высказалась о смерти знаменитости.

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