Васильев почтил память Валентина Гафта пронзительным стихотворением актера

Москва, 12 декабря. Историк моды и телеведущий Александр Васильев отреагировал на смерть актера и режиссера Валентина Гафта. Он почтил память артиста его известным стихотворением.

Ведущий передачи «Модный приговор» опубликовал архивный снимок Гафта и дополнил его пронзительным строчками. Другие слова не понадобились, стихотворение говорит само за себя. Произведение артиста посвящено неизбежности судьбы и ничтожности человека на фоне Вселенной.

«Мы — лишь точки мирозданья,

Чья-то тонкая резьба, Наш расцвет и угасанье

Называется — судьба», — написал поэт.

Фанаты почтили память актера теплыми словами и рассказали о своих чувствах при прочтении стихотворения. Вместе с Гафтом, по словам подписчиков, уходит целая великая эпоха.

«Спасибо за напоминание! Здесь все и мудро, и вечно, и прекрасно, и безнадежно...»; «Обожаю его творчество... Написано просто и очень проникновенно»; «Сколько их уже ушло! Люди эпохи! Вечная память!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Еще одно стихотворение Гафта вспомнила телеведущая Тина Канделаки. Она одной из первых высказалась о смерти знаменитости.