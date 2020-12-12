Оскар Кучера назвал смерть Валентина Гафта «огромной потерей»

Москва, 12 декабря. Телеведущий и актер Оскар Кучера высказался о смерти советского народного артиста Валентина Гафта, назвав его уход из жизни «огромной потерей» для страны.

Кучера лишился дара речи, узнав печальную новость. Валентин Гафт, по мнению телеведущего, не нуждается в представлении и комплиментах. Его гениальность как актера, режиссера и поэта сложно переоценить.

«Летите, Валентин Иосифович... Вас ждет отличная компания... Браво, артист!» — написал Кучера.

Подписчики, узнавшие о смерти Гафта из публикации ведущего, были раздавлены этим известием. Они почтили память знаменитости и заявили, что вместе с актером уходит великая эпоха.

«Уходит гениальная когорта актеров, и восполнить эти потери некем...»; «Много, много хороших людей не стало в этом году...»; «Уходит эпоха... лучшие, легендарные актеры», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни. Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Ольга Остроумова. Точная причина произошедшего пока не названа, однако год назад актер был госпитализирован с инсультом.

Соболезнования семье Гафта ранее принес певец Олег Газманов. Он назвал народного артиста человеком тонкой души и поблагодарил его за мудрость и иронию.