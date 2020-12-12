Пригожин: Гафт был членом каждой семьи, и нашей в том числе

Актер Валентин Гафт был символом культуры нашей страны. Об этом в беседе с ФАН сказал продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник поделился, что сообщение о смерти актера стало тяжелым известием для всей семьи.

«Вот вы мне звоните, а я сижу и смотрю в альбоме фотографии с разных праздников, где мы встречались с Валентином Иосифовичем. Сейчас я собираюсь выложить наш совместный снимок. Валентин Гафт был членом каждой семьи, и нашей тоже. Не было ни одного праздничного события в нашей жизни, чтобы мы не посмотрели фильм с его участием. Для нас это тяжелая утрата», — рассказал Иосиф Пригожин.

Он подчеркнул, что считает актера человеком колоссального таланта.

«Величайший артист. Добрейший души человек. Такие люди, как Валентин Гафт, составляли цвет нации. Символы нашей страны. Символы нашей культуры. Слова «честь» и «достоинство» — про таких людей. На них я ровняюсь. Их мнение мне важно», — отметил собеседник.

Он также поделился воспоминанием об одном случае.

«Никогда не забуду, как Валентин Иосифович позвонил мне, когда я был в Санкт-Петербурге. Мы проговорили около четырех часов по телефону. Он делился своим творчеством, признавался в любви моей супруге Валерии. Я на всю жизнь запомню тот душевный разговор», — поведал Иосиф Пригожин.

Ранее стало известно, что в возрасте 85 лет скончался актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт. За свою жизнь артист снялся во множестве всенародно любимых фильмов, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011).