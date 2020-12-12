Гений или сумасшедший: топ-5 фильмов Ким Ки Дука

Южнокорейский режиссер, сценарист Ким Ки Дук — один из наиболее провокационных творцов современности. Его работы шокируют зрителя, вызывая одновременно и восхищение, и отвращение. Как бы кто ни относился к творческим методам режиссера, его картины оставляют сильный отпечаток в душе даже самого избалованного зрителя.

Ким Ки Дук скончался в пятницу в Латвии из-за последствий перенесенного коронавируса в возрасте 59 лет. Как передавал ФАН, режиссер прибыл в Ригу через Эстонию из Петербурга. Он собирался остаться в Латвии навсегда и планировал покупку дома в Юрмале.

Неуч и маргинал

В Южной Корее Ким Ки Дука считают маргиналом, наглецом, который противопоставил себя всему южнокорейскому кинематографу, даже не имея режиссерского образования. На родине его окрестили душевнобольным и садистом, Ким Ки Дук многократно подвергался нападкам со стороны журналистов, кинокритиков и фемсообщества.

С 16 лет он начал работать на заводе, затем пять лет провел в армии, а после службы в морской пехоте собирался стать священником в церкви. Но потом его планы изменились, и Ким Ки Дук отправился в Париж, чтобы стать художником. Продавая картины на улице, южнокорейский юноша осознал, что хочет снимать кино. В 1993 году он получил свою первую награду — премию Института сценаристов за лучший сценарий к фильму «Художник и преступник, приговоренный к смерти».

«Крокодил»

Первая картина Ким Ки Дука «Крокодил» вышла в свет в 1996 году. Это история бездомного, который живет под мостом со стариком и мальчиком. Он обворовывает трупы сбросившихся с моста и тратит деньги на выпивку и азартные игры. Вытащив из воды красивую девушку, он спасает ей жизнь, но тут же грубо насилует. И с одной стороны, картина, безусловно, о любви, но эта любовь обезображена человеческой примитивностью и жесткостью.

«Остров»

Картина «Остров», вышедшая в 2000 году, принесла Ким Ки Дуку мировую известность. Фильм завоевал сразу несколько наград, в том числе на Венецианском международном кинофестивале. Однако картина была воспринята довольно неоднозначно: на фестивале в Венеции зрители падали в обморок во время просмотра «Острова», некоторые не смогли досмотреть фильм до конца и покинули зал.

Историю женщины, которая сдает домики на спокойном озере, а по ночам занимается проституцией, и бывшего полицейского, убившего свою возлюбленную, сложно назвать любовной — она обнажает животную страсть и эгоистичность человека.

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна»

Как невозможно предотвратить смену времен года, так нельзя вырваться из круга человеческих страстей — работа Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» — безмерно красивое, но вместе с тем и печальное тому подтверждение.

Старый монах-целитель воспитывает юношу в горном краю, учит его смирению и терпению. Однако молодой человек влюбляется в девушку и сбегает с ней, но любовь заканчивается трагедией. Уже постаревший он возвращается в горы, где когда-то рос, и занимает место своего учителя, тем самым замкнув круговорот сансары.

Картина вышла в 2000 году и была удостоена четырех наград Международного кинофестиваля в Локарно, приза зрительских симпатий Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне и награды «Золотой кондор» Аргентинской ассоциации кинокритиков.

«Пустой дом»

Мотоциклист разъезжает по городу, развешивая на дверях домов рекламные плакаты, а вечером проникает в квартиры, где нет жильцов. В одной из таких квартир он встречает молчаливую женщину, вернувшийся муж избивает ее. Главный герой помогает сбежать несчастной. Их история не заканчивается миром живых, а возносится в мир духов.

Примечательно, что за весь фильм главный герой говорит лишь несколько фраз, а женщина и вовсе молчит. Однако это нисколько не мешает понять чувства и переживания героев.

«Пьета»

Криминальная драма «Пьета» вышла в свет в 2012 году и удостоилась главного приза 69-го Венецианского кинофестиваля. Жизнь безжалостного коллектора, женоненавистника меняется, когда его находит мать, бросившая его в детстве. Ким Ки Дук уверяет зрителя, что растопить сердце жесткого человека возможно только любовью.

Режиссер признавался, что хотел бы умереть, как герой в фильме «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», заклеивая рот, глаза, ноздри бумагой, теряя доступ к звуку и изображению.