Галкин почтил память покойного Валентина Гафта

Москва, 12 декабря. Артист эстрады, телеведущий Максим Галкин отреагировал на новость о смерти звезды советского экрана Валентина Гафта.

Народного артиста РСФСР не стало 12 декабря. Звезде фильмов «Гараж» и «Мастер и Маргарита» было 85 лет.

«Ушел Гафт. Светлая память, Валентин Иосифович», — почтил его Галкин в Instagram.

Известного актера и талантливого поэта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Соболезнования родным и близким Гафта, в том числе его супруге Ольге Остроумовой, принесли уже многие российские артисты.

Актриса Татьяна Васильева назвала его уникальным и грандиозным человеком, который всегда играл в театре «не по правилам». А певица Надежда Бабкина процитировала его пронизительные стихи.