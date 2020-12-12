Москва, 12 декабря. Народный артист РСФСР Валентин Гафт сыграл более 200 ролей в театре и кино. Именитый артист скончался в эту субботу на 86-м году жизни.

Информацию о смерти знаменитости подтвердили в театре «Современник». Валентин Гафт отличался чутким отношением к актерскому мастерству. Чаще всего он играл героев с очень непростым характером. Однако это никогда не мешало артисту блестяще перевоплощаться в новые образы. Даже эпизодических персонажей Валентин Гафт умел делать запоминающимися.

Многие знаменитости выразили свои соболезнования родным и близким Валентина Гафта. В числе тех, кто прокомментировал смерть артиста, оказался и актер Владимир Вдовиченков. Он назвал Гафта культовой личностью. Уход Гафта из жизни – это огромная потеря для всех, считает звезда фильма «Бумер».