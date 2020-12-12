Бабкина процитировала пронзительные стихи покойного Гафта

Москва, 12 декабря. Эстрадная певица Надежда Бабкина назвала скончавшегося народного артиста РСФСР Валентина Гафта великим актером и замечательным поэтом.

Выдающегося артиста театра и кино не стало 12 декабря. Бабкина, узнав о случившемся, вспомнила написанные им пронзительные стихи на смерть режиссера-документалиста Алексея Гавриловича и решила их процитировать в своем Instagram.

«Живых все меньше в телефонной книжке, звенит в ушах смертельная коса, стучат все чаще гробовые крышки, чужие отвечают голоса», — гласят начальные строки произведения.

О смерти супруга сообщила в субботу народная артистка России Ольга Остроумова. Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря, а прежде простятся в театре «Современник».

Артист — обладатель множества почетных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Зрителю он полюбился по ярким ролям в фильмах режиссера Эльдара Рязанова и работе в «Современнике».