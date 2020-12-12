Винокур назвал Гафта «человечищем»

Москва, 12 декабря. Известный артист эстрады Владимир Винокур выразил соболезнования родным и коллегам актера Валентина Гафта, скончавшегося на 86-м году жизни.

Винокур назвал покойного народного артиста РСФСР человечищем и обратился к его супруге Ольге Остроумовой.

«Ушел из жизни Валентин Гафт! Артист театра, кино, поэт и человечище! Кланяюсь родным и коллегам! Оленька, тебе сил, держись!» — написал он в Instagram.

О смерти знаменитого актера, писателя и театрального режиссера его супруга сообщила 12 декабря. По предварительным данным, причиной ухода артиста из жизни стали осложнения после перенесенного в прошлом году инсульта.

Похороны Гафта пройдут на Троекуровском кладбище в Москве во вторник. А перед этим с артистом простятся в театре «Современник».