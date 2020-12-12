Скрывать правду: как либеральные СМИ США пытаются спасти Байдена

В последнее время многие либеральные американские СМИ по понятным причинам отказываются освещать сенсационные сообщения New York Post о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантере Байдене. Пару дней назад Хантер признался, что находится под следствием: прокуратура штата Делавэр проводит проверку его налогов. Хантер-младший узнал о расследовании от своего адвоката. Многие СМИ Штатов решили об этом умолчать, будто ничего важного не происходит.

Разоблачающая статья

Обозреватель Washington Post Грег Сарджент на следующий день после разоблачающей статьи New York Post заявил, что это был «очередной фальшивый скандал» с участием младшего Байдена. Он назвал утверждения «смехотворными и слабыми».

«Последняя надежда Трампа — накрыть Байдена туманной пеленой коррупции», — писал Сарджент.

В тот же день The New York Times опубликовала тревожный репортаж о якобы «российской дезинформации». Казалось бы, причем здесь наша страна? В статье утверждалось, что русские «используют в своих корыстных целях» личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в качестве канала для дезинформации, направленной на подрыв президентской кампании Байдена. Как они до такого додумались, история умалчивает... Придумали бы что реалистичнее.

Fox News отмечает, что еще в октябре издание Politico опубликовало письмо, подписанное «более 50 бывшими высокопоставленными сотрудниками разведки», настаивающими на том, что отправленные электронные письма с ноутбука Хантера имели «все классические признаки российской информационной операции». Документ также подписали ярые критики Трампа — Джон Бреннан, Джеймс Клэппер, Майкл Хайден, Джереми Баш и Леон Панетта. Некоторые из них работают аналитиками в эфире CNN.

В письме, которое дублировалось в крупные либеральные американские СМИ, безосновательно предполагалось, что электронная почта Хантера была взломана, а подделать содержание мог только Кремль. Редактор национального радио NPR Келли Макбрайд на вопрос слушателя о том, почему новостное издание не раскрыло скандальную историю Хантера Байдена, ответила, что в репортажах New York Post было много «красных флажков», в том числе и «связи с Россией». Она с чистой совестью заявила, что подобные «утверждения не имеют большого значения».

«Мы не хотим тратить наше время на ложные истории, и мы не хотим тратить время слушателей и читателей на новости, которые просто отвлекают. Это политически мотивированное событие», — сказал управляющий редактор NPR Теренс Сэмюэл.

Война республиканцев с CNN

А разве СМИ США не политизированы? На прошлой неделе в Сеть утекли аудиозаписи конференц-звонков CNN. В них топ-менеджеры крупнейшей медиаорганизации призывали персонал избегать тему скандала с Байденом во время выборов.

«Я не думаю, что мы должны обсуждать это только потому, что республиканские СМИ хотят этого от нас», — сказал глава CNN Джефф Цукер своим сотрудникам 16 октября.

Ведущий CNN Джейк Тэппер заявил, что обвинения в отношении Хантера «слишком отвратительные, чтобы озвучивать их в прямом эфире», а СМИ, раздувающие скандал, «сходят с ума». Представитель Республиканской партии Элизабет Харрингтон бросила вызов CNN и попросила раскопать факты, наглядно демонстрирующие внешние связи семьи Байдена. Журналисты от предложения отмахнулись, заявив, что они в угоду своей профессиональной деятельности «следят за фактами, у них никогда не было проблем с точки зрения коррупции».

«Хорошо, мне бы очень хотелось, чтобы вы, ребята, начали копать и проверять», — обратилась с просьбой Харрингтон.

«Нет, мы не собираемся делать вашу работу за вас», — отругал Элизабет телеведущий CNN Кристиан Аманпур.

«Это работа журналиста — выяснить, подтверждено ли это», — ответила она ему.

Корреспондент службы национальной безопасности NBC News Кен Диланян назвала статью New York Post подозрительной историей, хоть и признала, что электронные письма и изображения выглядели правдоподобно. А история о российской дезинформации, по ее мнению, чистая и исконно верная.

«Мы понятия не имеем, как New York Post это нашли, независимо от того подделана информация или нет. Именно поэтому основные средства массовой информации не стали затрагивать тему, ведь она не заслуживает доверия. Теперь мы знаем, что российская дезинформация так же опасна для нашей демократии, как и содержимое этих писем», — заявила Диланян.

Выгода Байдена

После президентских дебатов политический аналитик CBS Джон Дикерсон отметил, что у Байдена «есть союзники в новостной сфере». Он предположил, что активное освещение в СМИ продолжающейся пандемии коронавируса окончательно сведет на нет историю с Хантером, что пойдет на пользу бывшему вице-президенту.

«Если Трамп попытается направить общественное мнение на семью Байдена, то новости будут возвращаться к центральным отвлекающим темам, а именно к COVID-19 и реакции на него президента США. Американцы на это очень остро реагируют, — объяснил Дикерсон своему соведущему.

Либеральные СМИ Соединенных Штатов хоть и пытаются отбелить запятнанное имя Байдена, дезинформируя и вербуя американскую публику, но отмыть репутацию кандидата на пост президента страны у них не получится. Можно сколько угодно утверждать про отсутствие корпоративных записей, но это не делает историю менее достойной для обсуждения, а наличие или отсутствие имени Джо в корпоративных записях не опровергает наличие скандала. Сообщения Хантера с просьбой «держать информацию о вовлеченности своего отца в секрете» видели как высокопоставленные чиновники, так и обычные люди по всему миру. Сокрытие фактов в этой ситуации выглядит как минимум неуместно. Либеральные американские СМИ, скорее всего, никогда не раскроют американцам настоящую правду о демократе Джо Байдене и членах его семьи, потому что им это невыгодно.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что конфликт между республиканцами и демократами может повлечь за собой серьезные последствия, например, привести к развалу США. Впервые со времен Гражданской войны в Америке возникла ситуация двоевластия, когда фактически имеются два центра силы, которые не признают легитимность друг друга.