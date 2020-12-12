Турция установила новый антирекорд по смертям от COVID-19

Анкара, 12 декабря. Турция в очередной раз установила рекорд по количеству скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения республики опубликовало статистику по COVID-19. За минувшие сутки число заражений и летальных исходов увеличилось по сравнению с предыдущим днем — 32 106 и 226 соответственно.

Правительство Турции пытается бороться с распространением вируса. В стране ввели комендантский час, закрыли рестораны и призвали носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Однако этих мер оказалось недостаточно для сдерживания пандемии.

В четверг, 10 декабря, число заражений COVID-19 достигло 30 424 случаев, а 220 человек скончались от заболевания. Согласно статистике, ежедневно в больницы поступают почти 6 тысяч пациентов, большинство из которых в тяжелом состоянии.

Турецкие эксперты просят Минздрав республики расширить карантинные мероприятия. В частности, запретить междугородние поездки и приостановить туристический поток.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что медики вышли на демонстрацию в Стамбуле. Они хотели обратить внимание властей на то, что пандемия коронавируса в недостаточной мере контролируется государством.