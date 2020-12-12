Харламов выразил соболезнования родным Гафта

Москва, 12 декабря. Телеведущий Гарик Харламов назвал народного артиста РСФСР Валентина Гафта гениальным и великим.

Соболезнования родным и близким звезды советского экрана он выразил на своей странице в Instagram.

«Время не щадит никого. Уходит эпоха великих артистов», — написал Харламов.

Новость о смерти Гафта потрясла многих его коллег. Актер Владимир Вдовиченков заметил, что писателя и театрального режиссера знала и любила вся страна, а его уход — огромная потеря для всех.

Артист сыграл за свою карьеру множество ярких, выдающихся ролей. Например, в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово». И получил немало наград.