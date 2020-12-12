Васильева после смерти Гафта испугалась за будущее театра

Москва, 12 декабря. Актриса Татьяна Васильева назвала ушедшего из жизни коллегу Валентина Гафта уникальным и грандиозным артистом, который всегда играл в театре «не по правилам».

Васильева призналась, что, узнав о смерти Гафта, испугалась за будущее театрального искусства.

«Когда такие актеры уходят, то становится страшно, потому что на смену нет никого и быть не может. Он долго болел, но такие актеры не должны умирать», — подчеркнула она.

Актриса в разговоре с Nation News заметила, что у Гафта всегда была собственная концепция любой роли, никто не решался спорить с выдающимся артистом.

Еще в прошлом году Гафт попал в больницу с инсультом. По словам его супруги, народной артистки РФ Ольги Остроумовой, в последнее время его состояние было стабильным.

Прощание с легендарным актером пройдет в театре «Современник». А затем Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.