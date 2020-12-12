Кожевникова назвала ушедшего из жизни Гафта «человеком вне времени»

Москва, 12 декабря. Актриса Мария Кожевникова высказалась о смерти великого актера и режиссера Валентина Гафта. Звезда назвала его гениальным актером и человеком вне времени.

Знаменитость выразила соболезнования семье артиста и пожелала им сил, чтобы справиться с горем. Кожевникова отметила, что со смертью Гафта страна многое потеряла. Актер был гением своего времени, его талант виден во всем, что он делал, добавила актриса. Она не смогла сдержать слез, комментируя смерть артиста.

«Гафт был гением времени. Он был глубоко красивым и внешне, и внутренне. У меня сейчас катятся слезы по щекам...», — призналась звезда в беседе с NewInform.

Она добавила, что посмотрела множество интервью с артистом, читала его стихотворения. Он один из тех людей, на которых держалась Россия, уверена актриса.

Информацию о смерти Валентина Гафта ранее подтвердила его супруга Ольга Остроумова. Точная причина его внезапного ухода из жизни пока не известна.