«Его любила вся страна»: Вдовиченков о смерти культового актера Гафта

Москва, 12 декабря. Актер Владимир Вдовиченков считает смерть Валентина Гафта большой потерей, а самого актера — культовой личностью.

Российский актер театра и кино Владимир Вдовиченков прокомментировал смерть легендарного артиста Валентина Гафта. По словам исполнителя главной роли в фильме «Бумер», культового актера знала вся страна, и его уход — огромная потеря для всех.

«Вы знаете, я с ним практически не работал. У меня был с ним небольшой эпизод, но даже без этого я могу сказать, что Гафт — культовый актер нашего кино, культовая фигура», — отметил Вдовиченков.

Актер подчеркнул, что Гафта знала и любила вся страна.

«Сколько с ним культовых картин связано. Это огромная потеря. Наверное, для него это (смерть) облегчение. Он в последние годы болел, мучился. Но потеря огромная, ужасно. Земля пухом», — сказал артист.

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Его похоронят 15 декабря на Аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Народный артист России родился 2 сентября 1935 года в Москве. Работал в Московском драматическом театре, Театре сатиры, Театре имени Моссовета, Ленкоме. Служил в труппе Московского театра «Современник».