Марианна Абравитова: «На экраны тащат быдло и фриков»

На сегодняшний день, рейтинги многих телепередач делаются за счет людей с низким уровнем культуры. таким мнением в беседе с ФАН поделилась психолог Марианна Абравитова.

Эксперт воодушевлена тем, что Президент РФ Владимир Путин упомянул о проблеме насилия на телевидении.

«Слава богу! Я очень рада, что эти слова прозвучали. Значит, сейчас вектор изменится и что-то начнут делать», — отметила психолог.

Она считает, борьба за рейтинг приводит к тому, что зачастую телеканалы прибегают к самым примитивным способам, показывают сюжеты, будоражащие в зрителях самые низменные эмоции и животные инстинкты.

«Эксплуатируется не только физическое, но и психологическое насилие, скандальные ссоры. На экраны тащат быдло и фриков. Это находит отклик только у самых бескультурных людей. Они подсели на градус насилия и ток-шоу», — прокомментировала эксперт.

По ее мнению, аудитория телевидения — это люди в возрасте от 36-38 лет, проживающие в провинции, где мало способов провести досуг интересно и с пользой. В то же время, собеседница подчеркнула, что сегодня прослеживается четкий тренд отказа от ТВ и перехода в Интернет, где есть контент на любой вкус. Особенно ярко это видно на примере молодежи.

«Культурного человека в первую очередь интересуют — тонкие материи: душа, интеллект, ум, развитие. Я считаю, что у народа России — генетически встроенный культурный код. Тенденция среди нормальных, культурных людей — отказ от просмотра телевидения», — подытожила Марианна Абравитова.

Ранее СМИ сообщили о том, что, в ходе заседания Совета по правам человека, Президент России Владимир Путин обратил внимание на насилие на телевидении, от которого «берет оторопь». По его словам, в первую очередь, это свидетельствует об уровне культуры людей, которые отвечают за содержание эфиров.