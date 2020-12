Сирия направила в ОЗХО 210 сообщений о наличии у террористов химоружия

Нью-Йорк, 12 декабря. Правительство Сирии направило в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) порядка 210 сообщений о наличии химического оружия у боевиков террористических группировок. Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари, слова которого приводит SANA.

