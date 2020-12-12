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Сирия направила в ОЗХО 210 сообщений о наличии у террористов химоружия

Сирия направила в ОЗХО 210 сообщений о наличии у террористов химоружия

Нью-Йорк, 12 декабря. Правительство Сирии направило в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) порядка 210 сообщений о наличии химического оружия у боевиков террористических группировок. Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари, слова которого приводит SANA.

Дипломат обратил внимание, что многие доклады Сирии об угрозе использования террористами химоружия не были серьезно восприняты. Причиной этому является то, что сегодня ОЗХО превратилась в инструмент реализации геополитических интересов странами Запада, в первую очередь США.

Башар Джаафари отметил, что Запад также может игнорировать факты наличия у террористов химоружия, поскольку сам оказывает поддержку боевикам, действующим на территории арабской республики.

Сирийские власти неоднократно отмечали, что доклады ОЗХО и ООН о ситуации с химоружием в Сирии были сформированы с нарушением принципов ведения расследований, заложенных в конвенции о запрещении химического оружия.

Этого же мнения придерживались политики России и Ирана. Они потребовали от международного сообщества объективно подходить к оценке использования химического оружия, а не делать выводы на основе данных, предоставленных организацией «Белые каски», известкой своими фейками.

В начале декабря постпред Сирии при ООН заявил, что несмотря на необъективную позицию ряда государств, сирийские власти заинтересованы в открытом сотрудничестве со специалистами ОЗХО в вопросе отсутствия у Дамаска химоружия.

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