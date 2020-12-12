Нью-Йорк, 12 декабря. Правительство Сирии направило в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) порядка 210 сообщений о наличии химического оружия у боевиков террористических группировок. Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари, слова которого приводит SANA.

Al-Jaafari: Syria calls for closing the chemical file completely https://t.co/jHfgRsdTfD via @SanaAjel — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) December 11, 2020

Дипломат обратил внимание, что многие доклады Сирии об угрозе использования террористами химоружия не были серьезно восприняты. Причиной этому является то, что сегодня ОЗХО превратилась в инструмент реализации геополитических интересов странами Запада, в первую очередь США.

Башар Джаафари отметил, что Запад также может игнорировать факты наличия у террористов химоружия, поскольку сам оказывает поддержку боевикам, действующим на территории арабской республики.

Сирийские власти неоднократно отмечали, что доклады ОЗХО и ООН о ситуации с химоружием в Сирии были сформированы с нарушением принципов ведения расследований, заложенных в конвенции о запрещении химического оружия.

Этого же мнения придерживались политики России и Ирана. Они потребовали от международного сообщества объективно подходить к оценке использования химического оружия, а не делать выводы на основе данных, предоставленных организацией «Белые каски», известкой своими фейками.

В начале декабря постпред Сирии при ООН заявил, что несмотря на необъективную позицию ряда государств, сирийские власти заинтересованы в открытом сотрудничестве со специалистами ОЗХО в вопросе отсутствия у Дамаска химоружия.