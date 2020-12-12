Узнавший о смерти Гафта Садальский не смог найти слов

Москва, 12 декабря. Новость о смерти выдающегося актера Валентина Гафта шокировала артиста театра и кино, телеведущего Станислава Садальского.

Актер узнал о смерти народного артиста РСФСР, писателя и театрального режиссера от журналистов и не смог найти слов.

«Я не готов комментировать… Спасибо, что сказали. Я не могу, я огорошен», — цитирует его Nation News.

Звезды советского экрана не стало 12 декабря. Гафту было 85 лет. О его смерти сообщила супруга Ольга Остроумова. В прошлом году артиста госпитализировали с инсультом, после чего он долго восстанавливал здоровье.

Похороны Гафта пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря. А церемония прощания состоится в театре «Современник».