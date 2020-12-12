Валентин Гафт называл Крым исконно российской территорией

Москва, 12 декабря. Украинская сторона убивает своих же граждан, говорил покойный народный артист России Валентин Гафт в интервью изданию «Гордон», комментируя ситуацию в Донбассе.

По словам актера, все, что происходит на Украине, — настоящее уродство. Сами граждане ни в чем не виноваты. Россияне и украинцы — замечательные народы. Виновных в происходящем необходимо искать вне украинского и российского общества, считал артист.

Сложившаяся ситуация на востоке Украины — кровавая рана на руках человечества. Однако киевская власть собственноручно убивает своих же граждан, и от этого никуда не деться, добавил Гафт.

Отвечая на вопрос журналистов о крымской принадлежности, актер подчеркнул, что полуостров несправедливо отдали Украине. Крым всегда был российской территорией и за него проливалась кровь.

«И позиция у меня такая же, какую занимает моя страна. Я верю России», — говорил артист.

Федеральное агентство новостей сообщало, что народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. Информацию подтвердила его супруга.