Вмешательство Турции в Ливию угрожает национальной безопасности Египта

Каир, 12 декабря. Член комитета по обороне парламента Египта Ахмад Авади заявил, что турецкое вмешательство в Ливию представляет собой серьезную угрозу для национальной безопасности страны.

В беседе с корреспондентом издания Libya Al Hadath депутат рассказал, что внимательно следит за действиями Анкары в регионе. В частности, за переброской боеприпасов, наемников, а также истребителей F-16 на авиабазу Аль-Ватыя, подконтрольную бандформированиям триполитанских «властей». По его словам, боевики могут использовать авиацию не только для провокаций на линии соприкосновения с Ливийской национальной армией, но и для атак на соседние государства.

Ахмад Авади уточнил, что Каир наблюдает за ситуацией в североафриканской стране и принимает решительные меры для обеспечения безопасности. Парламентарий также указал на необходимость урегулирования кризиса мирным путем, без какого-либо зарубежного вмешательства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Турцию прекратить отправлять в Ливию наемников, технику и боеприпасы вопреки запрету СБ ООН на поставки оружия . Эти действия препятствуют реализации женевских соглашений и выводу иностранных войск.