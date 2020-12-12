Полиция расследует инсценировку самоубийства турка с COVID-19 и ножевыми ранениями

Анталья, 12 декабря. Житель Турции получил 25 ножевых ранений, но его родственники заявляют, что он покончил жизнь самоубийством из-за заражения коронавирусом, сообщает издание Haberturk.

Инцидент произошел в районе Муратпаша. Положительный результат теста на COVID-19 серьезно повлиял на ментальное здоровье 47-летнего Суата С. Эту информацию сообщили его жена Т.С. и ее родственник А.Т.

По их словам, мужчина хотел наложить на себя руки, когда его обнаружили на крыше пятиэтажного дома. Очевидцы заявили, что пытались остановить турка, но тот находился в подавленном эмоциональном состоянии.

«Я сказал ему: «Почему ты пришел сюда в такой час?». Он ответил: «Мне не нравится жизнь. У меня болит голова. Я не хочу жить. Я в депрессии. Я подумываю о самоубийстве. Коронавирус сильно меня потряс», — процитировал последние слова погибшего А.Т.

Однако полиция утверждает, что показания свидетелей расходятся. Сотрудники ведомства считают, что близкие Суата что-то недоговаривают, в их словах прослеживается попытка скрыть факты и защитить друг друга.

Версию о насильственной смерти подкрепляет и заключение судмедэксперта. На теле мужчины нашли 25 колото-резаных ранений. Также в кармане мужчины оказался кухонный нож и записка с текстом «Береги себя, если со мной что-нибудь случится».

Полиция арестовала родственников по подозрению в убийстве. Тем не менее задержанные отрицают причастность к преступлению. Они заявляют, что не приближались к погибшему ближе, чем на полтора метра из-за положительного COVID-статуса. Расследование инцидента продолжается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Турции зафиксировали повторную вспышку коронавирусной инфекции. За сутки в стране заражается более 30 тысяч человек, а смертность достигает рекордных показателей. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, в отделениях интенсивной терапии не хватает коек для пациентов.