«Талант и требовательность»: Бортко о главных принципах жизни Гафта

Москва, 12 декабря. Режиссер Владимир Бортко отметил запоминающееся качество умершего актера Валентина Гафта. По его словам, покойного отличала требовательность к себе и к жизни.

Бортко подчеркнул, что нет смысла говорить хорошие слова о том, каким был Гафт как актер. Режиссер в беседе с ФАН напомнил, что фильмы с его участием знакомы всем россиянам. Режиссер считает удачей возможность снять Валентина Гафта в своем телесериале «Мастер и Маргарита».

Владимир Бортко назвал главный принцип, по которому жил актер, замечательным.

«А самое главное — его отношение к себе. Это было замечательно, требовательно. Это выражалось ко всему: к работе, событиям и коллегам. Самые яркие его черты — талант и требовательность», — прокомментировал Бортко.

Валентин Гафт умер на 86-ом году жизни. Трагическое известие подтвердил театр «Современник», в котором актер работал с 1969 года.