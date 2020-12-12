Топ-5 новогодних мультфильмов для детей по мнению психолога

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране Роспотребнадзор рекомендует провести зимние праздники дома. Спастись от скуки и создать новогоднюю атмосферу взрослым и детям помогут мультфильмы.

ФАН подобрал топ-5 самых добрых и волшебных мультипликационных фильмов, а помогла нам в этом детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Первое, что нужно решить — какой мультфильм выбрать, советский или современный. Психолог уверена, что добрые и неагрессивные сюжеты чаще были в Cоветском Cоюзе.

«Советские мультфильмы — хорошие, но, возможно, они уже не такие интересные для современных детей, поскольку в то время было меньше мультимедиа. Для совсем маленьких [такие мультфильмы] подойдут, а деткам постарше хочется красочную картинку и более современных персонажей», — отметила психолог.

Из современных персонажей Наталья Наумова отметила Барбоскиных и Лунтика. У этих анимационных сериалов есть сборники, посвященные Новому году.

«Барбоскины: Здравствуй, Дедушка Мороз»

Это мультсериал о многодетной семье псов, которая живет по традиционным нравственным ценностям. Мама с папой работают, дети помогают по дому: моют посуду, убирают в комнате, моют пол. Если происходит какая-либо проблема, то вся семья объединяется для ее решения.

Зимний сборник «Лунтика»

Известный мультфильм «Лунтик» давно завоевал сердца детей. Это история героя, который родился на Луне и свалился на Землю. Он обретает друзей и семью. В сюжетах прослеживается воспитательная функция, которая подразумевает необходимость слушаться старших, а также показывает, как можно разрешить различные конфликты.

«Щелкунчик», 2004

Мультфильм о храбрости и смелости Щелкунчика. Волшебный сюжет завораживает благодаря сказочным перевоплощениям. Любящее сердце девочки освобождает Щелкунчика от наложенных на него злых чар. Вместе они справляются со злыми умыслами Мышиного Короля.

«Снежная королева», 2012

Это сказка о добре и зле. Она учит детей преданной дружбе и отчаянной храбрости. Снежная Королева похищает в свое царство сына зеркальщика, Кая, и замораживает его сердце. Отважная Герда, невзирая на трудности, которые встречаются на ее пути, спасает Кая и отогревает его сердце свои теплом.

«Щелкунчик» и «Снежная королева» — большие и замечательные мультфильмы. Эти новогодние анимации сделали уже на современный лад. Можно порекомендовать их к просмотру», — рассказала Наталья Наумова.

Также психолог добавила, что необходимо при просмотре мультфильма с ребенком объяснять, какими положительными качествами обладают поступки главных героев. По мнению собеседницы Федерального агентства новостей, зачастую дети не понимают заложенного смысла в сюжете.

«Зима в Простоквашино», 1984

Этот советский мультфильм не оставит равнодушным ни одно поколение. Самостоятельный Дядя Федор показывает, как нужно заботиться друг о друге, учит дружить и слушаться своих родителей. В канун Нового года папа и Дядя Федор отправляются в Простоквашино проведать Шарика с Матроскиным. Не дождавшись мужа и сына дома, мама отправилась на лыжах в деревню, там все вместе встретили Новый год.

«Гринч», 2018

Самый современный мультипликационный фильм в нашем списке. Даже похититель Рождества Гринч, несмотря на всю свою неприязнь к празднику, забывает детские обиды и находит друзей. Маленькая Синди Лу заставила зеленого ворчуна полюбить Рождество и показала всем, что каждый заслуживает прощения.