Первые холода в Крыму привели к жертвам среди бездомных

Каждую зиму из-за переохлаждения умирают сотни бездомных и людей в алкогольном либо наркотическом опьянении. В Крыму температура воздуха только начала приближаться к нулю, но и сейчас уснувший на улице человек может погибнуть.

Так, жители Евпатории опубликовали фото в социальных сетях. На них запечатлено, как полицейские приехали на место происшествия, чтобы зафиксировать смерть мужчины, который в алкогольном опьянении заснул на лавочке в спальном районе города.

«Там бомж на лавке за магазином много месяцев жил. Его собутыльники и неравнодушные граждане подкармливали, так как он ходить не мог. Несколько дней была минусовая температура. Итог очевиден», — рассказали очевидцы.

Ежегодно только в Крыму и Севастополе от переохлаждения умирают несколько десятков человек, в основном это люди без определенного места жительства, а также те, кто перебрал со спиртным или наркотиками, рассказали ФАН волонтеры благотворительного фонда «Сердце Севастополя».

«Когда по-настоящему холодает, для таких людей разворачиваются пункты обогрева, раздают им теплое питание, и смертность от переохлаждения в этот период снижается. Но особенность крымской температуры в том, что у нас днем может быть +15, как сегодня, а ночью — заморозки. Это опасная ловушка для тех, кто вынужден ночевать на улице», — рассказали в благотворительном фонде.

Для оказавшихся без крова людей необходимо построить приют, подчеркнули в «Сердце Севастополя». Стационарного приюта в Крыму и Севастополе на сегодняшний день, к сожалению, пока нет. Известно, что первое подобное учреждение на полуострове планируют построить под Симферополем в следующем году.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Крыму пьяный мужчина избил свою возлюбленную, сломав ей ребра.