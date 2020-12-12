Похороны Гафта пройдут на Троекуровском кладбище в Москве

Москва, 12 декабря. Артиста Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря. Об этом сообщают СМИ.

Российского и советского актера Гафта не стало 12 декабря. О смерти деятеля культуры журналистам сообщила его супруга. Причиной смерти актера стал инсульт. Похороны состоятся на Аллее актеров 15 декабря.

Валентин Гафт сыграл в знаменитых пьесах Николая Коляды, Романа Виктюка, Галины Волчек и других известных режиссеров. Актер активно участвовал в культурной жизни страны. Гафт является обладателем множества наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.