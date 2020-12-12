Театр «Современник» подтвердил смерть Валентина Гафта

Москва, 12 декабря. Администрация театра «Современник» подтвердила информацию о смерти народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

Пост с фотографией артиста и сообщением о его смерти появился в Instagram-аккаунте театра. О смерти Гафта сообщила его супруга Ольга Остроумова. Артист скончался на 86-м году жизни. Известно, что в прошлом году его госпитализировали, после чего он долго восстанавливался.

Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на сообщение о смерти Валентина Гафта. Она назвала актера невероятно талантливым человеком. Телеведущая предложила россиянам послушать, как Валентин Гафт читает произведение «Хулиганы» (памяти Владимиру Высоцкому).