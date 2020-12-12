Канделаки назвала Гафта невероятно талантливым человеком

Москва, 12 декабря. Телеведущая Тина Канделаки почтила память народного артиста РСФСР Валентина Гафта, скончавшегося на 86-м году жизни.

Она назвала известного актера невероятно талантливым человеком и предложила поклонникам его творчества послушать стихотворение, прочтенное им однажды.

«Послушайте его стихотворение и почувствуйте, как мурашки бегут по вашей коже…» — написала она в Telegram-канале, где разместила архивное видео.

На ролике звезда советского экрана читает произведение «Хулиганы» (памяти Владимиру Высоцкому).

По предварительной информации, причиной смерти знаменитого артиста стал инсульт. Еще прошлым летом Гафта госпитализировали, после чего он проходил долгую реабилитацию.

Актер полюбился зрителям благодаря ярким ролям в остросоциальных картинах режиссера Эльдара Рязанова. Например, «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…».